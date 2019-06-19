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Espreso.tvОбществоНе депутатскими зарплатами: журналисты назвали тройку самых богатых нардепов

Не депутатскими зарплатами: журналисты назвали тройку самых богатых нардепов

У троих самых богатых депутатов Рады в 2018 году зарплата составляла всего 7% дохода

Об этом сообщили журналисты Liga.net, проанализировав электронные декларации народных депутатов за 4 года.

"Тройка самых богатых депутатов Рады в 2018 году - Вадим Новинский (ОБ), Максим Ефимов (БПП) и Сергей Мартиняк (Воля народа). Конечно, это не зарплата. В 2018 году 38% из общего пирога - это другие доходы (например , кредит), 33% - дивиденды. Зарплата составляет лишь 7% ", - отмечает издание.

Наибольший прирост в абсолютном значении доходов у тех же депутатов.

Сообщается, что Вадим Новинский за первый полноценный год работы в Раде 8 созыва заработал 107 млн грн. В 2018 уже 458 млн грн (+ 328%). Самая большая доля (71%) в доходах у Новинского - дивиденды.

На втором месте - Максим Ефимов с БПП. Его доходы выросли в 19 раз - до 334 млн в 2018 году. Его "секретное оружие" - погашение задолженности по договору уступки прав требования. С этого типа дохода он получил 296 млн грн.

Сергей Мартиняк из "Воля народа" заработал за 2015-й "скромные" 30 млн грн, а через четыре года уже 217 млн грн (+ 621%). Что вывело его на третье место.

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