Наркоторговцы пытались замаскировать наркотики под таблетки для похудения

19 июня, 2019, 17:43

Правоохранители обнаружили таблетки с содержанием психотропного вещества на 200 тыс. грн, а также мобильные телефоны и банковские карточки. Подельникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города Киева .

"В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях сообщников полицейские обнаружили и изъяли 8400 таблеток с содержанием психотропного вещества, которые они сбывали под видом средств для похудения. Розничная стоимость изъятых препаратов по ценам "черного" рынка составляет более 200 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карточки фигурантов, которые наркодельцы использовали для связи и расчета с "клиентами". Изъятое направили на проведение экспертного исследования.

Задержанными оказались жители столицы, 1983 и 1993 рождения. За совершенное злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.