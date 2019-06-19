Наркоторговцы пытались замаскировать наркотики под таблетки для похудения
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города Киева .
"В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях сообщников полицейские обнаружили и изъяли 8400 таблеток с содержанием психотропного вещества, которые они сбывали под видом средств для похудения. Розничная стоимость изъятых препаратов по ценам "черного" рынка составляет более 200 тысяч гривень", - говорится в сообщении.
Также правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карточки фигурантов, которые наркодельцы использовали для связи и расчета с "клиентами". Изъятое направили на проведение экспертного исследования.
Задержанными оказались жители столицы, 1983 и 1993 рождения. За совершенное злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
- Напоминаем, в Киеве на сбыте кокаина стоимостью более 1,4 млн задержаны 2 наркодилера.
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