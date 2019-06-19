Наливайченко: Международные следственные полностью подтвердили выводы нашего расследования по МН-17

19 июня, 2019, 15:21

Сегодня Международная следственная группа (JIT) и журналистская организация Bellingcat обнародовали новые данные о расследовании кровавого теракта на территории Украины за последние годы - сбивания малайзийского Боинга МН-17

"Выводы международных следственных и журналистов полностью подтверждают результаты, которые были получены организованным мной следствием в первые 24 часа с момента теракта", - прокомментировал новые данные лидер движения "Справедливость", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко .

Он отметил, что, начиная с 17 июля 2014 года, организованная под его руководством следственная группа СБУ собрала все доказательства причастности российских военных к этому теракту.

"Мы действовали решительно, законно и обоснованно доказали, кто организовал и совершил этот теракт. Пришло время справедливого суда над преступниками!" - резюмировал Наливайченко.