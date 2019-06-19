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Espreso.tvОбществоНаливайченко: Международные следственные полностью подтвердили выводы нашего расследования по МН-17

Наливайченко: Международные следственные полностью подтвердили выводы нашего расследования по МН-17

Сегодня Международная следственная группа (JIT) и журналистская организация Bellingcat обнародовали новые данные о расследовании кровавого теракта на территории Украины за последние годы - сбивания малайзийского Боинга МН-17

"Выводы международных следственных и журналистов полностью подтверждают результаты, которые были получены организованным мной следствием в первые 24 часа с момента теракта", - прокомментировал новые данные лидер движения "Справедливость", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко .

Он отметил, что, начиная с 17 июля 2014 года, организованная под его руководством следственная группа СБУ собрала все доказательства причастности российских военных к этому теракту.

"Мы действовали решительно, законно и обоснованно доказали, кто организовал и совершил этот теракт. Пришло время справедливого суда над преступниками!" - резюмировал Наливайченко.

  • Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.
  • По данным ВВС, украинец Леонид Харченко (позывной "Крот"), который подозревается в сбивании самолета "Боинг 777" рейса MH-17 (17 июля 2014 г.), был убит в 2015 году .

 

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