На аэропорт в Днепре правительство выделит 200 млн
19 июня, 2019, 16:27
Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн грн на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНИАН .
"Мы сегодня принимаем решение по представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна - о направлении 200 млн грн на начало проектных работ, и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сказал он.
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