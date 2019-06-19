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Espreso.tvОбществоНа аэропорт в Днепре правительство выделит 200 млн

На аэропорт в Днепре правительство выделит 200 млн

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн грн на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНИАН .

"Мы сегодня принимаем решение по представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна - о направлении 200 млн грн на начало проектных работ, и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сказал он.

 

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