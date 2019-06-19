Медведчук признался, как стал кумом Путина
19 июня, 2019, 11:44
Телеведущая Оксана Марченко попросила своего мужа Виктора Медведчука, чтобы Путин стал крестным отцом их дочери
Об этом он заявил в интервью российской службе BBC .
"Попросила моя жена. Вот она очень хотела, чтобы он был крестным. Была просьба моей жены, и он с удовольствием согласился", - рассказал Медведчук.
Также он отметил, что Путин поздравляет их дочь с днем рождения и встречается с их семьей.
"Он с удовольствием общается, разговаривает со своей крестницей. И не только он, но и крестная мать - (жена премьер-министра России Дмитрия Медведева (Светлана Владимировна Медведева, - ред.)", - добавил кум Путина.
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