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Espreso.tvОбществоМедведчук признался, как стал кумом Путина

Медведчук признался, как стал кумом Путина

Телеведущая Оксана Марченко попросила своего мужа Виктора Медведчука, чтобы Путин стал крестным отцом их дочери

Об этом он заявил в интервью российской службе BBC .

"Попросила моя жена. Вот она очень хотела, чтобы он был крестным. Была просьба моей жены, и он с удовольствием согласился", - рассказал Медведчук.

Также он отметил, что Путин поздравляет их дочь с днем ​​рождения и встречается с их семьей.

"Он с удовольствием общается, разговаривает со своей крестницей. И не только он, но и крестная мать - (жена премьер-министра России Дмитрия Медведева (Светлана Владимировна Медведева, - ред.)", - добавил кум Путина.

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