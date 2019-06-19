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Espreso.tvОбществоМедведчук признал, что негативно относится к украинцам и не считает РФ агрессором

Медведчук признал, что негативно относится к украинцам и не считает РФ агрессором


фото: ТАСС
Кум Владимира Путина Виктор Медведчук признался в негативном отношении к большинству украинцам

Об этом он заявил в интервью российской службе BBC .

В то же время кум Путина отметил, что не считает РФ агрессором.

Журналист спросил, как он собирается идти на выборы с антирейтингом в 46% и показателем 11% среди тех, кто относится к нему положительно.

На что Медведчук ответил: "Ну и прекрасно, я тоже к ним отрицательно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60% Нет, я буду среди другой части ".

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