Медведчук признал, что негативно относится к украинцам и не считает РФ агрессором
19 июня, 2019, 11:13
Кум Владимира Путина Виктор Медведчук признался в негативном отношении к большинству украинцам
Об этом он заявил в интервью российской службе BBC .
В то же время кум Путина отметил, что не считает РФ агрессором.
Журналист спросил, как он собирается идти на выборы с антирейтингом в 46% и показателем 11% среди тех, кто относится к нему положительно.
На что Медведчук ответил: "Ну и прекрасно, я тоже к ним отрицательно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60% Нет, я буду среди другой части ".
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