Масштабное таяние ледников в Гренландии: собаки научились бегать по воде

19 июня, 2019, 18:58

Сетью ширится фото собак, которые бегут по поверхности моря

Об этом сообщает BBC Украина.

"Дело в том, что те климатические тренды, которые мы наблюдаем на протяжении последних 20 лет, говорят о том, что в Гренландии становится все теплее. Не нужно будет никакого совпадения особых обстоятельств, чтобы растаял вообще весь лед", - говорит исследователь Университета Линкольна Эдвард Ханна и добавляет, что последствия этого почувствуют не только в Гренландии, но и во всем мире.

Температура в Гренландии превысила обычные показатели на 22 градуса. В связи с аномальной жарой на море и на материке растаяло около двух миллионов тонн льда.

Климатолог Штеффег Олсен из Датского метеорологического института (DMI) увековечил 13 июня момент, когда температура была самой высокой. Фото вызвало кучу удивленных отзывов среди пользователей соцсетей. Ведь на изображении возникает иллюзия, что собаки движутся по глади воды.

Разгадка кроется в том, что когда исследователи двигались по морскому льду, толщина которого достигает 1,2 м, на его поверхности появлялась вода. Поскольку морской лед почти не имеет трещин, то на фото возникает иллюзия того, что собаки бегут прямо по поверхности воды. Колега Олсена с DMI обнародовал фото в Twiitter, и пояснил, что на снимке - не что иное, как "быстрое таяние".