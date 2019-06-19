//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации


фото: Euronews
Сегодня состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки УЕФА опубликовал на официальной странице в facebook.

"Астана" / "Клуж" - "Маккаби" Тель-Авив

"Ференцварош" / "Лудогорец" - "Дюделанж" / "Валлетта"

"Селтик" / "Сараево" - "Нымме Калью" / "Шкендия"

"Слован" / "Сутьеска" - АПОЭЛ

"Виктория" Пльзень - "Олимпиакос"

ПСВ - "Базель"

Матчи состоятся 23-24 и 30-31 июля.

  • Напомним, сегодня луганская "Заря" узнала соперника во втором отборочном раунде Лиоб Европы /
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать