Лига чемпионов: результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации
19 июня, 2019, 15:42
Сегодня состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки УЕФА опубликовал на официальной странице в facebook.
"Астана" / "Клуж" - "Маккаби" Тель-Авив
"Ференцварош" / "Лудогорец" - "Дюделанж" / "Валлетта"
"Селтик" / "Сараево" - "Нымме Калью" / "Шкендия"
"Слован" / "Сутьеска" - АПОЭЛ
"Виктория" Пльзень - "Олимпиакос"
ПСВ - "Базель"
Матчи состоятся 23-24 и 30-31 июля.
- Напомним, сегодня луганская "Заря" узнала соперника во втором отборочном раунде Лиоб Европы /
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