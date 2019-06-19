Конгресс США заблокировал запуск криптовалюты Facebook из-за "тревожного прошлого компании"
Об этом сообщает ВВС.
Компания Facebook собиралась запустить свою криптовалюту под названием Libra в следующем году.
Впрочем, председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс заблокировала этот план за считанные часы после объявления планов.
Конгресс будет проверять проект. В Facebook сказали, что с нетерпением ждут, когда смогут дать американским конгрессменам ответы на все вопросы о новой криптовалюте.
"Учитывая тревожное прошлое компании, я требую, чтобы Facebook согласился наложить мораторий на любое движение в направлении развития криптовалюты до тех пор, пока Конгресс и регуляторы не будут иметь возможность оценить эти вопросы и принять меры", - отметила Уотерс. Речь идет о скандале по поводу неправомерного использования личных данных пользователей Facebook, которое привело к допросу руководителей соцсети перед Комитетом.
Криптовалюта Libra будет храниться онлайн в электронном кошельке под названием Calibra. Пользователи смогут ею обмениваться для оплаты услуг и покупки вещей.
Сенатор Шеррод Браун, возглавляющий Комитет Сената по банковским делам сказал, что Facebook стал "слишком большим и мощным".
"Мы не можем позволить Facebook запустить рискованную новую криптовалюту через швейцарский банк без надлежащего надзора", - пояснил он.
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