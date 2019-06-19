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Espreso.tvОбществоКонгресс США заблокировал запуск криптовалюты Facebook из-за "тревожного прошлого компании"

Конгресс США заблокировал запуск криптовалюты Facebook из-за "тревожного прошлого компании"

Глава Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс говорит, что сначала нужно оценить риски от нового проекта соцсети

Об этом сообщает ВВС.

Компания Facebook собиралась запустить свою криптовалюту под названием Libra в следующем году.

Впрочем, председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс заблокировала этот план за считанные часы после объявления планов.

Конгресс будет проверять проект. В Facebook сказали, что с нетерпением ждут, когда смогут дать американским конгрессменам ответы на все вопросы о новой криптовалюте.

"Учитывая тревожное прошлое компании, я требую, чтобы Facebook согласился наложить мораторий на любое движение в направлении развития криптовалюты до тех пор, пока Конгресс и регуляторы не будут иметь возможность оценить эти вопросы и принять меры", - отметила Уотерс. Речь идет о скандале по поводу неправомерного использования личных данных пользователей Facebook, которое привело к допросу руководителей соцсети перед Комитетом.

Криптовалюта Libra будет храниться онлайн в электронном кошельке под названием Calibra. Пользователи смогут ею обмениваться для оплаты услуг и покупки вещей.

Сенатор Шеррод Браун, возглавляющий Комитет Сената по банковским делам сказал, что Facebook стал "слишком большим и мощным".

"Мы не можем позволить Facebook запустить рискованную новую криптовалюту через швейцарский банк без надлежащего надзора", - пояснил он.

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