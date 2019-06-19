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Espreso.tvОбществоКоломойский не сможет снова стать совладельцем ПриватБанка - заместитель председателя НБУ Рожкова

Коломойский не сможет снова стать совладельцем ПриватБанка - заместитель председателя НБУ Рожкова


фото: дзеркало тижня
Предложение олигарха Игоря Коломойского о возвращении ему части акций ПриватБанка невозможно выполнить

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью "Экономической правде".

"Если действовать в соответствии с законом, то это невозможно. В законе черным по белому написано: бывшие владельцы не могут выставлять претензии к новому владельцу и претендовать на то, чтобы их акции были им возвращены ", - сообщила Рожкова, отвечая на ранее озвученные Коломойским требования вернуть ему 22-24% акций ПриватБанка.

Впрочем Рожкова не исключает юридической возможности выплаты Коломойскому компенсации.

"Выплата компенсации, о которой упоминал Игорь Валерьевич, закон допускает в том случае, если они докажут, что понесли убытки и смогут этот ущерб обосновать", - добавила она.

Однако, по ее словам, проведенный аудит ПриватБанка свидетельствует о том, что в 2015 году в ПриватБанке была нехватка капитала, поэтому, соответственно, убытки от национализации, о которых говорил Коломойский, бывшие владельцы испытать не могли.

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