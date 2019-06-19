Клуб Ярмоленко хочет купить форварда МЮ

19 июня, 2019, 12:28

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко собирается подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля

Об этом сообщает The Independent .

Лондонцы предлагают за французского форварда своего защитника Иссу Диопа, которым интересуется "Манчестер Юнайтед". По Диопа МЮ готов заплатить 50 млн евро. В то же время "Вест Хэм" хочет получить около 67 млн. Марсьяль может стать частью сделки.



В января 2019 года "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Марсьяль.