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Espreso.tvСпортКлуб Ярмоленко хочет купить форварда МЮ

Клуб Ярмоленко хочет купить форварда МЮ


фото: Livesport
"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко собирается подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля

Об этом сообщает The Independent .

Лондонцы предлагают за французского форварда своего защитника Иссу Диопа, которым интересуется "Манчестер Юнайтед". По Диопа МЮ готов заплатить 50 млн евро. В то же время "Вест Хэм" хочет получить около 67 млн. Марсьяль может стать частью сделки.

В января 2019 года "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Марсьяль.

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