Клуб Ярмоленко хочет купить форварда МЮ
19 июня, 2019, 12:28
Лондонцы предлагают за французского форварда своего защитника Иссу Диопа, которым интересуется "Манчестер Юнайтед". По Диопа МЮ готов заплатить 50 млн евро. В то же время "Вест Хэм" хочет получить около 67 млн. Марсьяль может стать частью сделки.
"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко собирается подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля
Об этом сообщает The Independent .
Лондонцы предлагают за французского форварда своего защитника Иссу Диопа, которым интересуется "Манчестер Юнайтед". По Диопа МЮ готов заплатить 50 млн евро. В то же время "Вест Хэм" хочет получить около 67 млн. Марсьяль может стать частью сделки.
В января 2019 года "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Марсьяль.
- Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал ахилл в октябре 2018 и с тех пор на поле не появлялся.
- 27 апреля украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко показал видео, как возобновил тренировки после травмы.
- 10 мая главный тренер лондонского клуба Мануэль Пеллегрини сделал громкое заявление о Ярмоленко.
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
-
Читайте также
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-