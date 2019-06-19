Канадский режиссер снял мини-фильм о Троещине и показал его в Нью-Йорке
Об этом сообщает l'Оfficiel.
Картина является частью общей с фотографом Стюартом Вайнкоффом выставки Troya Sleeping District, которая проходила в Нью-Йорке.
Troya - это мультимедийная инсталляция, которая сочетает реальность и вымысел, и отражает интимный взгляд на уникальную группу молодых людей, что живут на Троещине (или Трое). Этот район лишен каких-либо культурных достопримечательностей города и предназначен только для отдыха после работы или сна.
Отмечается, что, вдохновившись этой урбанистической картиной, Фон Штайнер и Вайнкофф решили показать в своих видео и фото историю мужества, чувственности и страсти главных героев - жителей Трои. Одним из троещинских ребят стал модель Паша Гоц.
В организации съемок помог украинский продакшн Radioaktive Film.
Фото: officiel-online.com
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