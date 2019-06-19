Гидрометцентр предупредил украинцев о граде и шквалах

19 июня, 2019, 17:19

Погода в Украине 20 июня ухудшится, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"20 июня в Украине сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21 °, на побережье морей до 24 °; днем 28-33 °, в южной и восточной частях до 35 °, на высокогорье Карпат 17-22 °. ", - говорится в сообщении.