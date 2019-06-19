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Espreso.tvОбществоГибель Дмитрия Тымчука: полицейские вынесли тело нардепа из дома

Гибель Дмитрия Тымчука: полицейские вынесли тело нардепа из дома

Правоохранители уже вынесли тело погибшего нардепа и руководителя "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука из квартиры, в которой он жил

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Правоохранители уже вынесли тело погибшего Дмитрия Тымчука из квартиры дома, где он жил, говорится в сообщении.

Отмечается, что он проживал на 25-м этаже в доме на бульваре Перова. Там находилась только одна его квартира, соседей рядом не было.

Отмечается, что соседи по подъезду никаких выстрелов не слышали и ничего не видели.

Правоохранители обнародовали несколько версий: несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, не исключают версию умышленного убийства.

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Отмечается, что правоохранители продолжают охранять вход в подъезд дома, в котором жил погибший нардеп, никаких комментариев журналистам о ходе следствия не дают.

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