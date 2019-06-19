ГСЧС предупредила, что в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха
19 июня, 2019, 18:47
В Киеве из-за жары 18-19 июня уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил предельно допустимые нормы
Об этом сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По оценкам Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в районе Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных предельно допустимых концентраций.
В ГСЧС предупредили, что жаркая погода с повышенным давлением и слабым ветром, что способствует накоплению и удержанию загрязнения в воздухе, будет держаться в Киеве до 24 июня.
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