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Espreso.tvОбществоГСЧС предупредила, что в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха

ГСЧС предупредила, что в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха

В Киеве из-за жары 18-19 июня уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил предельно допустимые нормы

Об этом сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По оценкам Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в районе Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных предельно допустимых концентраций.

В ГСЧС предупредили, что жаркая погода с повышенным давлением и слабым ветром, что способствует накоплению и удержанию загрязнения в воздухе, будет держаться в Киеве до 24 июня.

 

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