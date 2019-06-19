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Espreso.tvОбществоGoogle займется строительством доступного жилья. Начнут из Сан-Франциско

Google займется строительством доступного жилья. Начнут из Сан-Франциско


фото: All My World
Компания Google собирается инвестировать $ 1 млрд в строительство доступного жилья в районе залива Сан-Франциско

Об этом в своем блоге рассказал глава компании Google Сундар Пичай.

В течение десяти лет Google выделит $ 750 млн по содержанию своих офисных и коммерческих помещений на строительство доступного жилья.

Всего в планах компании построить 15 тыс. домов для людей разного уровня достатка, в том числе для малообеспеченных.

"Мы надеемся, что это сыграет свою роль в решении проблемы хронической нехватки доступных вариантов жилья для жителей со средним и низким уровнем дохода", - рассказал Пичай.

Компания отправит $ 250 млн в инвестиционный фонд, который поможет застройщикам свести 5 тыс. доступных домов. Еще $ 50 млн долларов рассчитаны на гранты некоммерческим организациям, которые помогают бездомным.

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