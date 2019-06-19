Футболист "Шахтера" прокомментировал свой переход в российский клуб

19 июня, 2019, 13:10

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец признался, что долго не думал над предложением московского "Динамо" о переходе

Об этом Ордец заявил после подписания контракта с московским клубом, сообщает официальный сайт "Динамо".

"До перехода слышал о" Динамо "только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, относятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой" Динамо " и новым стадионом еще больше укрепился в мысли, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей ", - сказал Ордец.

"Динамо" в прошлом сезоне финишировало в чемпионате России лишь на 12-м месте. Главным тренером московского клуба является Дмитрий Хохлов, а одним из его ассистентов - воспитанник одесского "Черноморца" Юрий Никифоров.