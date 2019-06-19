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Espreso.tvОбществоЕвропейская солидарность подала документы в ЦИК, - Порошенко

Европейская солидарность подала документы в ЦИК, - Порошенко

Партия "Европейская солидарность" подала в Центризбирком документы для участия в досрочных парламентских выборах

Об этом заявил глава партии Петр Порошенко, передает Эспрессо.TV.

"Мы хотим подчеркнуть: мы готовы объединяться с европейской частью (парламента - ред.)", - сказал Порошенко о сотрудничестве с другими политсилами в Верховной Раде следующего созыва.

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