ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты фигуранта "янтарного дела" Розенблатта

19 июня, 2019, 16:15

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в порядке самовыдвижения действующего депутата Борислава Розенблатта по округу №62 с центром в городе Житомире

Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Розенблат известен как один из фигурантов так называемого "янтарного дела". Кроме Розенблатта, в одномандатном избирательном округе №62 зарегистрированы еще трое кандидатов в народные депутаты.