ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты фигуранта "янтарного дела" Розенблатта
19 июня, 2019, 16:15
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в порядке самовыдвижения действующего депутата Борислава Розенблатта по округу №62 с центром в городе Житомире
Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии.
Розенблат известен как один из фигурантов так называемого "янтарного дела". Кроме Розенблатта, в одномандатном избирательном округе №62 зарегистрированы еще трое кандидатов в народные депутаты.
- Напоминаем, 19 июня 2017 детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды в сумме более 300 тыс. долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.
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