//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты фигуранта "янтарного дела" Розенблатта

ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты фигуранта "янтарного дела" Розенблатта

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в порядке самовыдвижения действующего депутата Борислава Розенблатта по округу №62 с центром в городе Житомире

Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Розенблат известен как один из фигурантов так называемого "янтарного дела". Кроме Розенблатта, в одномандатном избирательном округе №62 зарегистрированы еще трое кандидатов в народные депутаты.

  • Напоминаем, 19 июня 2017 детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды в сумме более 300 тыс. долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать