Число беженцев в мире превысило 70 млн, - ООН

19 июня, 2019, 11:35

Количество беженцев и внутренних переселенцев в 2018 году достигло 70 млн 800 тыс. человек, что является новым рекордом

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщают Новости ООН .

В доклад Верховного комиссара включены только официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше, говорится в сообщении.

Отмечается, что с 4 млн жителей Венесуэлы, которые покинули свою страну, только полмиллиона обратились за убежищем.

"Число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше", - подчеркнул он.

Верховный комиссар призвал увеличить финансирование для стран, которые сталкиваются с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области.

Гранди ответил тем, кто обвиняет беженцев "в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить условия своей жизни".

"Половину всех беженцев составляют дети. Дети не бегут, чтобы воспользоваться возможностями. Дети бегут от опасности", - отметил он.