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Espreso.tvОбществоЧубаров призвал собрать Совбез ООН ради безопасности крымских татар и украинцев в Крыму

Чубаров призвал собрать Совбез ООН ради безопасности крымских татар и украинцев в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров обратился к украинской власти и президенту Украины с призывом инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму

Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

"Я хочу призвать украинскую власть, министра иностранных дел Украины, новоизбранного президента. Нужно срочно созвать заседание Совета безопасности ООН из-за грубого невыполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной Ассамблеи ООН, и международного суда ООН, которое было принято еще 2 года назад, об отмене решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, решения морского трибунала, решение ЕСПЧ по Эдема Бекирова. Нужно немедленно собирать Совбез ООН и обсуждать вопросы предоставления гарантий безопасности крымскотатарского ом народа, гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной крымской земли ", - заявил он.

Чубаров также отметил необходимость провести такое заседание в ближайшие дни.

"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней. Это будет неправильно, так не должно быть", - сказал Чубаров.

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