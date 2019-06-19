Чубаров призвал собрать Совбез ООН ради безопасности крымских татар и украинцев в Крыму
Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.
"Я хочу призвать украинскую власть, министра иностранных дел Украины, новоизбранного президента. Нужно срочно созвать заседание Совета безопасности ООН из-за грубого невыполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной Ассамблеи ООН, и международного суда ООН, которое было принято еще 2 года назад, об отмене решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, решения морского трибунала, решение ЕСПЧ по Эдема Бекирова. Нужно немедленно собирать Совбез ООН и обсуждать вопросы предоставления гарантий безопасности крымскотатарского ом народа, гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной крымской земли ", - заявил он.
Чубаров также отметил необходимость провести такое заседание в ближайшие дни.
"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней. Это будет неправильно, так не должно быть", - сказал Чубаров.
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