Чемпиону мира нет места в "Шахтере"

19 июня, 2019, 09:22

"Шахтер" собирается отправить в аренду в "Десну" чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Ефима Коноплю

Об этом сообщает Footboom .

Клубы уже договорились об условиях аренды 19-летнего украинца. Окончательное решение должен принять главный тренер горняков Луиш Каштру. Если португальский специалист решит, что Конопля нужен основной команде, то переход не состоится.

Футболист еще не дебютировал в основе донецкого клуба, но выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины. На турнире в Польше Конопля отдал 4 голевые передачи.