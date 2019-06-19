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Espreso.tvСпортЧемпиону мира нет места в "Шахтере"

Чемпиону мира нет места в "Шахтере"


фото: fifa.com
"Шахтер" собирается отправить в аренду в "Десну" чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Ефима Коноплю

Об этом сообщает Footboom .

Клубы уже договорились об условиях аренды 19-летнего украинца. Окончательное решение должен принять главный тренер горняков Луиш Каштру. Если португальский специалист решит, что Конопля нужен основной команде, то переход не состоится.

Футболист еще не дебютировал в основе донецкого клуба, но выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины. На турнире в Польше Конопля отдал 4 голевые передачи.

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