Боли в желудке, почках, проблемы с сердцем: у арестованного крымскотатарского активиста Газиева ухудшилось здоровье

19 июня, 2019, 09:47

Который раз в Сервета Газиева, который находится в СИЗО в Ростове-на-Дону, ухудшается состояние здоровья

Об этом сообщил адвокат Александр Стасюк, передает издание "Крим.Реалии" .

"В очередной раз в Газиева ухудшилось состояние здоровья. Я узнал об этом позавчера и сразу связался с организацией, которая помогала организовать медобследование в первый раз. В четверг планируется заседание ГНК (общественная наблюдательная комиссия, - Ред.), в ходе которого будет рассмотрен вопрос оказания помощи Сервету Газиеву. По нашей информации, надлежащей медицинской помощи он не получает. То есть после обследования и лечения ему назначено, но ему ставят уколы, которые просто снимают симптомы болезни, но не проводят полного излечения ", - рассказал адвок ат Стасюк.

В мае сообщалось, что в Газиева "резко ухудшилось состояние здоровья за два месяца пребывания в СИЗО".

По словам защитника, крымскотатарский активист в суде жаловался на частые боли в желудке и почках, а также проблемы с сердцем.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего задержали 24-х активистов.