Боевики на Донбассе убили украинского военного, еще одного ранили

19 июня, 2019, 20:51

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Об этом сообщает штаб ООС.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняют", - говорится в сводке.

С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области. Позиции вблизи пгт Новотроицкого Волновахского района были обстреляны со стороны Докучаевска из гранатометов различных систем, в районе с. Лебединского Волновахского района - со стороны Саханка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, г. Марьинка - со стороны Луганского со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции объединенных сил вблизи с. Новозвановка Попаснянского района Луганской области со стороны Калиновой из автоматических гранатометов.