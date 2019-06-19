Boeing получил первый заказ на 200 самолетов 737 MAX после катастроф
Об этом говорится в сообщении IAG .
По словам исполнительного директора холдинга Уилли Уолша, в компании полностью доверяют Boeing и ожидают, что эти самолеты в ближайшие месяцы вернутся в эксплуатацию.
IAG планирует купить модель 737 MAX 8, которая может перевозить до 178 пассажиров, а также 737 MAX 10 рассчитанную на размещение до 230 пассажиров.
Стоимость сделки, согласно пресс-релизу Boeing, оценивается в более чем $ 24 млрд.
Лайнеры планируют доставить между 2023 и 2027 годами.
Холдинг International Airlines Group владеет авиакомпаниями Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL. Суммарно они перевозят около 113 млн пассажиров в год.
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