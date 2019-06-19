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Espreso.tvОбществоBoeing получил первый заказ на 200 самолетов 737 MAX после катастроф

Boeing получил первый заказ на 200 самолетов 737 MAX после катастроф

Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) намерен приобрести 200 лайнеров Boeing 737 MAX

Об этом говорится в сообщении IAG .

По словам исполнительного директора холдинга Уилли Уолша, в компании полностью доверяют Boeing и ожидают, что эти самолеты в ближайшие месяцы вернутся в эксплуатацию.

IAG планирует купить модель 737 MAX 8, которая может перевозить до 178 пассажиров, а также 737 MAX 10 рассчитанную на размещение до 230 пассажиров.

Стоимость сделки, согласно пресс-релизу Boeing, оценивается в более чем $ 24 млрд.

Лайнеры планируют доставить между 2023 и 2027 годами.

Холдинг International Airlines Group владеет авиакомпаниями Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL. Суммарно они перевозят около 113 млн пассажиров в год.

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