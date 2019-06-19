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Espreso.tvОбществоBMW отзывает в Европе более полумиллиона автомобилей из-за возможной коррозии винтового соединения

BMW отзывает в Европе более полумиллиона автомобилей из-за возможной коррозии винтового соединения

BMW отзывает в Европе около 560 тыс. автомобилей с кодами моделей E60, E61, E63 и E64, почти 274 тыс. из них будут отозваны в Германии

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на представителя концерна.

Отмечается, что причина отзыва - возможная коррозия винтового соединения на электрическом кабеле, что может привести к возгоранию.

Однако, в концерне отметили, что отзыв является мерой пресечения, и только в редких случаях была реальная угроза пожара.

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