BMW отзывает в Европе более полумиллиона автомобилей из-за возможной коррозии винтового соединения
19 июня, 2019, 08:41
BMW отзывает в Европе около 560 тыс. автомобилей с кодами моделей E60, E61, E63 и E64, почти 274 тыс. из них будут отозваны в Германии
Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на представителя концерна.
Отмечается, что причина отзыва - возможная коррозия винтового соединения на электрическом кабеле, что может привести к возгоранию.
Однако, в концерне отметили, что отзыв является мерой пресечения, и только в редких случаях была реальная угроза пожара.
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