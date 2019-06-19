Аэропорт "Киев" ввел новую услугу заказа товаров в DutyFree онлайн

19 июня, 2019, 09:13

Теперь путешественники, пользующиеся услугами аэропорта, смогут выбирать и заказывать товары в DutyFree на сайте аэропорта

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что DutyFree онлайн - это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать предварительный заказ прямо на сайте.

Раздел Duty Free online - это еще одна услуга, которую можно получить на сайте аэропорта "Киев", где можно купить авиабилеты, заказать услугу Priority Line, бизнес-центр, VIP-обслуживание, оплатить долгосрочную парковку авто.