Аэропорт "Киев" ввел новую услугу заказа товаров в DutyFree онлайн
19 июня, 2019, 09:13
Теперь путешественники, пользующиеся услугами аэропорта, смогут выбирать и заказывать товары в DutyFree на сайте аэропорта
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что DutyFree онлайн - это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать предварительный заказ прямо на сайте.
Раздел Duty Free online - это еще одна услуга, которую можно получить на сайте аэропорта "Киев", где можно купить авиабилеты, заказать услугу Priority Line, бизнес-центр, VIP-обслуживание, оплатить долгосрочную парковку авто.
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