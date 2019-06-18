Землетрясение в Японии: власти объявили предупреждение о цунами

18 июня, 2019, 18:15

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов прошло берегами Японии. Власти страны объявили предупреждение о цунами

Сообщается, что произошло землетрясение в 85 километрах к северо-востоку от главного острова Японии Хонсю. Предупреждение о высоких волнах касается прежде всего северо-западного побережья Хонсю.

Сейчас сообщений о разрушениях или жертвах нет.