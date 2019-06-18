Землетрясение в Японии: власти объявили предупреждение о цунами
18 июня, 2019, 18:15
Землетрясение магнитудой 6,8 баллов прошло берегами Японии. Власти страны объявили предупреждение о цунами
Сообщается, что произошло землетрясение в 85 километрах к северо-востоку от главного острова Японии Хонсю. Предупреждение о высоких волнах касается прежде всего северо-западного побережья Хонсю.
Сейчас сообщений о разрушениях или жертвах нет.
- Напоминаем, что в результате землетрясения и цунами в Японии в марте 2011 года погибли более 18 с половиной тысяч человек.
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