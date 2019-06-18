Зеленский со Штайнмайером обсудил освобождение задержанных украинских моряков
18 июня, 2019, 21:40
Президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
Об этом сообщила пресс-служба АП.
"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - отметил Зеленский.
Согласно сообщению, президенты обсуждали Нормандский формат и освобождение задержанных украинских моряков.
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