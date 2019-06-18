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Espreso.tvОбществоЗеленский со Штайнмайером обсудил освобождение задержанных украинских моряков

Зеленский со Штайнмайером обсудил освобождение задержанных украинских моряков

Президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Об этом сообщила пресс-служба АП.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - отметил Зеленский.

Согласно сообщению, президенты обсуждали Нормандский формат и освобождение задержанных украинских моряков.

 

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