Зеленский рассказал, как объяснит Меркель явление "президента из телевизора"
Об этом он рассказал Bild.
"В Украине есть огромная потребность в изменениях. Старые политические элиты, которые были у власти с 1991 года независимости, не смогли обеспечить украинцам уровень жизни, которого они заслуживают. Когда президент "из телевизора" показал людям надежду, в которую они поверили, настоящий Зеленский понял, что больше не может стоять в стороне и должен стараться сделать все возможное, чтобы стать настоящим президентом. Сейчас, здесь я пытаюсь превратить эту надежду в реальность", - рассказал он.
Он также выразил надежду на то, что канцлер Ангела Меркель, будучи влиятельным европейским и мировым авторитетом, поможет Украине противостоять вызовам, с которыми сталкивается наше государство.
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