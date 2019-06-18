Зеленский о встрече с Меркель: Наши позиции по проекту "Северный поток-2" диаметрально отличаются

18 июня, 2019, 16:27

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель и обсудил вопросы обеспечения энергетической безопасности Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с медиа по итогам двусторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Еспресо.TV.

"Другим важным вопросом, который мы обсудили сегодня, является обеспечение энергетической безопасности Украины. Не секрет, что наши позиции по проекту "Северный поток-2" диаметрально отличающиеся. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу" , - подчеркнул Владимир Зеленский .

Он отметил, что сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. По словам президента Украины, "это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка".

"Мы говорили и о реформах в Украине. Я заверил федерального канцлера в своей решимости внедрять и, в первую очередь, обеспечивать работу антикоррупционной инфраструктуры вместе с новосозданным антикоррупционным судом", - сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил за значительную финансовую и техническую помощь нашей стране, которые являются важной опорой для политики и реформ в Украине.

Он также отметил, что немецкий рынок является приоритетным для Украины, а Германия является ключевым инвестором. Он заверил Меркель, что будет гарантом соблюдения прав и законности зарубежных инвесторов, работающих в Украине.