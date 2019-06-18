Зеленский не видит оснований для возвращения РФ в ПАСЕ
18 июня, 2019, 08:13
Для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, нет ничего под этим
Об этом сказал президент Украины Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Макроном, передает Интерфас-Украина.
"Мне кажется, что для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, нет ничего под этим", - сказал он.
Зеленский также рассказал, что на переговорах с президентом Франции Макроном обсуждал вопрос возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ и отметил, что РФ не выполнила никаких условий для возвращения к работе в Ассамблее.
"Мы не можем говорить о снятии санкций, на мой взгляд, пока Россия не вернула полностью наши территории. Мы защищаем наш суверенитет. И санкции, кстати, защищают суверенитет Украины", - сказал Зеленский.
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