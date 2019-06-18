Истребители РФ перехватили над Черным и Балтийским морями два американских бомбардировщика
18 июня, 2019, 10:30
Российские истребители Су-27 перехватили над Черным и Балтийским морями 2 бомбардировщика США В-52Н
Об этом сообщает портал The Aviationist.
17 июня три бомбардировщика B-52 Stratofortress были вовлечены в полеты туда и обратно из Майнот (штат Северная Дакота) в Европу.
Первые два самолета направились в направлении Румынии к Черному морю, второй - к Балтийскому морю.
После этого бомбардировщик был перехвачен в международном воздушном пространстве вблизи Калининградской области истребителями РФ.
Российское информационное агентство ТАСС также сообщает, что бомбардировщик HODOR 51-52 был перехвачен в международном воздушном пространстве над Черным морем российскими истребителями, которые были подняты с территории оккупированного Крыма.
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