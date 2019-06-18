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Espreso.tvОбществоВятрович убежден, что его хотят убрать с должности из-за критики Зеленского

Вятрович убежден, что его хотят убрать с должности из-за критики Зеленского

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил об очень низкой вероятность того, что он останется на посту

Об этом сообщает Общественное.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вьятровича надо убрать", - сказал он.

По его мнению, это связано с его критической позицией в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - сказал Вятрович.

 

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