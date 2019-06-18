Втайне искала старшего брата: пропавшую 11-летнюю девочку из Виннитчины нашли возле Киева

18 июня, 2019, 14:09

На Киевщине полицейские нашли 11-летнюю Ангелину Макарову, которую двое суток искали винницкие полицейские

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Вечером, 17 июня, в пгт Макаров Киевской области нашли 11-летнюю Ангелину Макарову, жительницу города Калиновки Винницкой области, которую двое суток разыскивали винницкие полицейские и коллеги из соседних областей. По словам ребенка, она узнала, что в столице у нее есть старший брат, и отправилась на его поиски.

Об исчезновении ребенком 16 июня, сообщила ее мать. Как рассказала начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции Винницкой Людмила Кузнецова, благодаря камерам видеонаблюдений полицейские установили, что девочка днем была на центральном автовокзале Винницы.

Полицейские отрабатывали вокзалы, рынки, развлекательные заведения и другие общественные места, информацию о розыске передали коллегам из соседних областей и разместили в средствах массовой информации и социальных сетях. Именно из соцсетей полицейские узнали, что ребенок может находиться в местах временного убежища для взрослых и детей при храмах.

17 июня от киевских коллег поступила информация, что ребенок найден. Вечером в столичной полиции позвонил мужчина и сообщил, что в пгт Макаров без присмотра взрослых находится малолетняя девочка. Она обратилась к нему с вопросом, как на такси доехать до Калиновки. Это насторожило мужчину, и он позвонил в полицию.

Позже беглянка рассказала, что она узнала, что у нее в Киеве есть старший брат, который с семьей не общается, и решила его разыскать. Она взяла из дома около 2000 гривень и отправилась автобусом в столицу. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева. Поняв, что дальше не знает, что ей делать, спросила у случайного прохожего, как ей вернуться домой в Калиновку.

Сейчас ребенок находится в Винницкой городской клинической больнице "Центр матери и ребенка", где ей оказывается психологическая помощь, а с матерью работают работники социальных служб.