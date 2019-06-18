Во Франции полиция привезла на экзамен школьника, который не успел на автобус и разбил авто
Об этом сообщает "Европейская правда".
18-летний школьник из города Альби в понедельник должен был сдавать выпускной экзамен в старшей школе, но опоздал на автобус и поэтому взял машину отца.
По дороге он не вписался в поворот и врезался в забор. Сотрудники местной полиции сообщили, что прибыли на место происшествия и обнаружили студента "невредимым". Затем ученику провели тест на алкоголь, который оказался отрицательным.
Полиция сообщила, что подросток очень хотел сдать экзамен. Полицейские восприняли ситуацию с пониманием. Ведь пропуск экзамена, который нужен для выпускников средней школы во Франции, был бы "неуместным".
Поэтому, полицейские решили самостоятельно отвезти его в школу и прибыли за две минуты до начала экзамена.
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