В Испании полиция освободила из сексуального рабства украинок
Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, передает УНИАН.
Девушки думали, что едут в Испанию работать горничными в отеле, но были вынуждены заниматься проституцией. По мнению правоохранителей, с 2015 года международная банда заставила более 200 женщин заниматься проституцией таким же образом.
В заявлении говорится, что женщин заманили с помощью онлайн-рекламы, которая предлагает кредит на поездки и хорошо оплачиваемую работу в отелях в Бургосе, городе на севере Испании. По прибытии их заставляли под угрозой насилия работать проститутками по 10 часов в день, семь дней в неделю. Штрафы гарантировали, чтобы предоставленные девушкам кредиты никогда не выплачивались. Два испанца и два украинца были арестованы по подозрению в торговле людьми и участия в преступной организации.
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