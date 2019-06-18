В Испании полиция освободила из сексуального рабства украинок

18 июня, 2019, 15:25

Испанская полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых украинки

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, передает УНИАН.

Девушки думали, что едут в Испанию работать горничными в отеле, но были вынуждены заниматься проституцией. По мнению правоохранителей, с 2015 года международная банда заставила более 200 женщин заниматься проституцией таким же образом.

В заявлении говорится, что женщин заманили с помощью онлайн-рекламы, которая предлагает кредит на поездки и хорошо оплачиваемую работу в отелях в Бургосе, городе на севере Испании. По прибытии их заставляли под угрозой насилия работать проститутками по 10 часов в день, семь дней в неделю. Штрафы гарантировали, чтобы предоставленные девушкам кредиты никогда не выплачивались. Два испанца и два украинца были арестованы по подозрению в торговле людьми и участия в преступной организации.