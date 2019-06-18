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Espreso.tvОбществоВ Испании полиция освободила из сексуального рабства украинок

В Испании полиция освободила из сексуального рабства украинок

Испанская полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых украинки

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, передает УНИАН.

Девушки думали, что едут в Испанию работать горничными в отеле, но были вынуждены заниматься проституцией. По мнению правоохранителей, с 2015 года международная банда заставила более 200 женщин заниматься проституцией таким же образом.

В заявлении говорится, что женщин заманили с помощью онлайн-рекламы, которая предлагает кредит на поездки и хорошо оплачиваемую работу в отелях в Бургосе, городе на севере Испании. По прибытии их заставляли под угрозой насилия работать проститутками по 10 часов в день, семь дней в неделю. Штрафы гарантировали, чтобы предоставленные девушкам кредиты никогда не выплачивались. Два испанца и два украинца были арестованы по подозрению в торговле людьми и участия в преступной организации.

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