В Швеции на здании муниципалитета повесили флаг СССР
18 июня, 2019, 08:52
Инцидент произошел в муниципалитете Тебю
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.
Смотритель, который пришел на работу, заметил флаг и сразу же его снял.
"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это могло произойти как-то ночью, но мы не знаем точное время", - говорит начальник Службы безопасности муниципалитета.
Сейчас муниципалитет планирует обратиться в полицию по этому инциденту.
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