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Espreso.tvОбществоВ Швеции на здании муниципалитета повесили флаг СССР

В Швеции на здании муниципалитета повесили флаг СССР

Инцидент произошел в муниципалитете Тебю

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.

Смотритель, который пришел на работу, заметил флаг и сразу же его снял.

"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это могло произойти как-то ночью, но мы не знаем точное время", - говорит начальник Службы безопасности муниципалитета.

Сейчас муниципалитет планирует обратиться в полицию по этому инциденту.

 

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