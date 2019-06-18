В Швеции на здании муниципалитета повесили флаг СССР

18 июня, 2019, 08:52

Инцидент произошел в муниципалитете Тебю

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.

Смотритель, который пришел на работу, заметил флаг и сразу же его снял.

"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это могло произойти как-то ночью, но мы не знаем точное время", - говорит начальник Службы безопасности муниципалитета.

Сейчас муниципалитет планирует обратиться в полицию по этому инциденту.