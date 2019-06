В Сенате США начинаются слушания по Украине и российской агрессии

После доклада Волкера перед сенаторами выступит бывший посол США в Украине Джона Хербста, директор проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алина Полякова и представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано.

I'm appearing before the @SenateForeign hearing on "Five Years After the Revolution of Dignity: Ukraine's Progress / Russia's Malign Activities" Tuesday, June 18 at 2:30 pm. You can stream it live below: https://t.co/FNUm2RFqgu