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Espreso.tvОбществоВ Сенате США начинаются слушания по Украине и российской агрессии

В Сенате США начинаются слушания по Украине и российской агрессии

В комитете по иностранным делам Сената США во вторник, 18 июня, состоятся слушания на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России"

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил в Twitter.

В 14:30 по вашингтонскому времени (это 21:30 по Киеву) свой доклад начнет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер,

"Я выступаю перед слушанием Сената  "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины и злонамеренная деятельность России", - написал он.

После доклада Волкера перед сенаторами выступит бывший посол США в Украине Джона Хербста, директор проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алина Полякова и представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано.

 

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