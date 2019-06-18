В Сенате США начинаются слушания по Украине и российской агрессии

18 июня, 2019, 10:10

В комитете по иностранным делам Сената США во вторник, 18 июня, состоятся слушания на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России"

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил в Twitter.

В 14:30 по вашингтонскому времени (это 21:30 по Киеву) свой доклад начнет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер,

"Я выступаю перед слушанием Сената "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины и злонамеренная деятельность России", - написал он.