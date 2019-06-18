В Сенате США начинаются слушания по Украине и российской агрессии
Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил в Twitter.
В 14:30 по вашингтонскому времени (это 21:30 по Киеву) свой доклад начнет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер,
"Я выступаю перед слушанием Сената "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины и злонамеренная деятельность России", - написал он.
После доклада Волкера перед сенаторами выступит бывший посол США в Украине Джона Хербста, директор проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алина Полякова и представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано.
I'm appearing before the @SenateForeign hearing on "Five Years After the Revolution of Dignity: Ukraine's Progress / Russia's Malign Activities" Tuesday, June 18 at 2:30 pm. You can stream it live below: https://t.co/FNUm2RFqgu- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 17 июня 2019
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