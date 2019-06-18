В правительстве хотят сделать металлические столбики на тротуарах обязательными

18 июня, 2019, 11:33

Перед пешеходными переходами для безопасности людей в случае утверждения соответствующей нормы государственных строительных норм будут устанавливать специальные ограждения - металлические столбики

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов возле пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения - металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут сдержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасая людям жизнь", - пояснил он.

"В новых изменениях в ДБН по улиц и дорог мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне. Надеюсь, в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная. Она будет касаться как нового строительства дорог, так и реконструкции и капремонта существующих.

Сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками ", - добавил.

Изменения в ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов" разрабатываются ГП "ГосдорНИИ".