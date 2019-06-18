В правительстве хотят сделать металлические столбики на тротуарах обязательными
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.
"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов возле пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения - металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут сдержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасая людям жизнь", - пояснил он.
"В новых изменениях в ДБН по улиц и дорог мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне. Надеюсь, в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная. Она будет касаться как нового строительства дорог, так и реконструкции и капремонта существующих.
Сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками ", - добавил.
Изменения в ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов" разрабатываются ГП "ГосдорНИИ".
-
Напомним, с сентября в Украине во время строительства новых и реконструкции имеющихся трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно обустраиваться специальные островки безопасности .
-
Также в соответствии с новыми ГСН с осени в Украине крайние левые полосы на дорогах сузят .
-
Кроме того, в новых изменениях в государственных строительных норм по проектированию дорог общего пользования есть рекомендательная норма о SOS-станции .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-