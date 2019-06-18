В Польше пьяный водитель похитил советский танк и катался по улицам города
Об этом сообщает Newsweek.
Советский танк Т-55, которому не менее 60 лет, принадлежит польским вооруженным силам. Впрочем около 22:00 он курсировал по городу Паенчно. Неназванный 49-летний водитель, который похитил танк, отвечал только за то, чтобы ставить и снимать танк с прицепа. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, водитель, будучи нетрезвым, решил сам сесть в танк и покататься.
Когда свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину, которая не была застрахована, на главной улице города. Вместе с пьяным водителем был еще один человек, который, вероятно, просто катался вместе с ним.
Пока не известно, нанес ли похититель танку какой-то серьезный ущерб улице Адама Мицкевича. Впрочем мужчину арестовали.
Когда он протрезвел, его допросили. Сейчас нарушителю грозит до 8 лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе".
Если ущерб не будет обнаружен, его все равно могут бросить за решетку на два года за вождение в нетрезвом состоянии.
Т-55 простоял на улице до пяти утра. А потом бывший военный, который умел управлять танком, заехал ним на тягач. Так машину доставили в специальное место под охраной.
Т-55 поступил в массовое производство после Второй мировой войны. Им пользовались СССР и страны Варшавского договора.
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