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Espreso.tvОбществоВ Польше пьяный водитель похитил советский танк и катался по улицам города

В Польше пьяный водитель похитил советский танк и катался по улицам города

В городе Паенчно полиция арестовала мужчину, который ездил по улицам на угнанном советском Т-55

Об этом сообщает Newsweek.

Советский танк Т-55, которому не менее 60 лет, принадлежит польским вооруженным силам. Впрочем около 22:00 он курсировал по городу Паенчно. Неназванный 49-летний водитель, который похитил танк, отвечал только за то, чтобы ставить и снимать танк с прицепа. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, водитель, будучи нетрезвым, решил сам сесть в танк и покататься.

Когда свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину, которая не была застрахована, на главной улице города. Вместе с пьяным водителем был еще один человек, который, вероятно, просто катался вместе с ним.

Пока не известно, нанес ли похититель танку какой-то серьезный ущерб улице Адама Мицкевича. Впрочем мужчину арестовали.

Когда он протрезвел, его допросили. Сейчас нарушителю грозит до 8 лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе".

Если ущерб не будет обнаружен, его все равно могут бросить за решетку на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

Т-55 простоял на улице до пяти утра. А потом бывший военный, который умел управлять танком, заехал ним на тягач. Так машину доставили в специальное место под охраной.

Т-55 поступил в массовое производство после Второй мировой войны. Им пользовались СССР и страны Варшавского договора.

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