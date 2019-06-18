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Espreso.tvОбществоВ Китае в результате землетрясения погибли 11 человек

В Китае в результате землетрясения погибли 11 человек

Количество погибших в результате двух сильных землетрясений в Китае возросло до 11 человек

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате землетрясения ранены 122 человека.

В понедельник поздно вечером в юго-западной провинции Сычуань произошли землетрясения, они продолжались примерно на 30 минут, что повлекло дрожь в ключевых региональных городах, таких как столица провинции Чэнду и мегаполис Чунцин.

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