В Китае в результате землетрясения погибли 11 человек
18 июня, 2019, 09:49
Количество погибших в результате двух сильных землетрясений в Китае возросло до 11 человек
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в результате землетрясения ранены 122 человека.
В понедельник поздно вечером в юго-западной провинции Сычуань произошли землетрясения, они продолжались примерно на 30 минут, что повлекло дрожь в ключевых региональных городах, таких как столица провинции Чэнду и мегаполис Чунцин.
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