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Espreso.tvОбществоВ Киеве на сбыте кокаина стоимостью более 1,4 млн задержаны 2 наркодилеров

В Киеве на сбыте кокаина стоимостью более 1,4 млн задержаны 2 наркодилеров

В автомобиле злоумышленников правоохранители изъяли 2 пакета с наркотическим средством "кокаин" весом 461 и 322 г

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Киева .

Во время оперативной закупки кокаина на сумму 54 тыс. долларов США, что эквивалентно 1, 4 млн гривен - мужчин задержали. Наркодилерамы оказались 36-летний житель Киевщины и 45-летний житель г. Кривой Рог.

По предварительной информации изьятый кокаин попал в Украину с одной из стран ЕС. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. nullnullnull

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