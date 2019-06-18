В Киеве на сбыте кокаина стоимостью более 1,4 млн задержаны 2 наркодилеров
18 июня, 2019, 16:43
В автомобиле злоумышленников правоохранители изъяли 2 пакета с наркотическим средством "кокаин" весом 461 и 322 г
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Киева .
Во время оперативной закупки кокаина на сумму 54 тыс. долларов США, что эквивалентно 1, 4 млн гривен - мужчин задержали. Наркодилерамы оказались 36-летний житель Киевщины и 45-летний житель г. Кривой Рог.
По предварительной информации изьятый кокаин попал в Украину с одной из стран ЕС. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
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