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Espreso.tvОбществоВ Киеве мотоцикл врезался в "Пежо", есть пострадавший

В Киеве мотоцикл врезался в "Пежо", есть пострадавший

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Киеве на пересечении Днепровской набережной и проспекта Павла Тычины напротив ТЦ Silver Breeze произошло ДТП с пострадавшим. Водитель Пежо на перекрестке делал разворот, в это время в него врезался мотоцикл Пульсар Баджадж в правую переднюю дверь автомобиля.

По предварительной информации именно водитель легковушки не отдал преимущество в движении мотоциклисту. Как следствие, водитель мотоцикла был госпитализирован.

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