В Киеве мотоцикл врезался в "Пежо", есть пострадавший

18 июня, 2019, 21:38

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Киеве на пересечении Днепровской набережной и проспекта Павла Тычины напротив ТЦ Silver Breeze произошло ДТП с пострадавшим. Водитель Пежо на перекрестке делал разворот, в это время в него врезался мотоцикл Пульсар Баджадж в правую переднюю дверь автомобиля.

По предварительной информации именно водитель легковушки не отдал преимущество в движении мотоциклисту. Как следствие, водитель мотоцикла был госпитализирован.