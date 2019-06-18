В Киеве мотоцикл врезался в "Пежо", есть пострадавший
18 июня, 2019, 21:38
В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В Киеве на пересечении Днепровской набережной и проспекта Павла Тычины напротив ТЦ Silver Breeze произошло ДТП с пострадавшим. Водитель Пежо на перекрестке делал разворот, в это время в него врезался мотоцикл Пульсар Баджадж в правую переднюю дверь автомобиля.
По предварительной информации именно водитель легковушки не отдал преимущество в движении мотоциклисту. Как следствие, водитель мотоцикла был госпитализирован.
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