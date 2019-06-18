В Хмельницкой области автобус врезался в грузовик, есть погибший

18 июня, 2019, 11:29

В Хмельницкой области столкнулись туристический автобус и грузовик, в результате чего погиб человек и трое пострадали

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Авария произошла возле пгт Вийтовцы Волочисского района Хмельницкой области, говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь - Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом "Вольво" с прицепом, который двигался в попутном направлении.

Отмечается, что автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины получили телесные повреждения и находятся в больнице. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров, говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса задержан.

По данному факту открыло уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), отмечают в пресс-службе.