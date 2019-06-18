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Espreso.tvОбществоВ этом году корью переболели более 54 тыс. украинцев, есть летальные случаи

В этом году корью переболели более 54 тыс. украинцев, есть летальные случаи

С начала 2019 года корью заболели более 54 тысяч украинцев, умерли 18 человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 24-й недели 2019 года корью заболели 967 человек - 436 взрослых и 531 ребенок. В частности, с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской, Харьковской областях и городе Киеве. Также высокие показатели зафиксированы в Тернопольской и Львовской областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 июня 2019) корью заболели 54 065 человека - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерло 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

 

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