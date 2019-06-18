В ближайшие пять дней жарить шашлыки в лесопарковых зонах Киева опасно
18 июня, 2019, 16:22
Пожарная опасность наивысшего 5-го класса объявлена в столице на ближайшие пять суток
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"18-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесу, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.
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