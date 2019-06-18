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Espreso.tvОбществоУвольнение Луценко: в комитете Рады заявили, что не поддержат представление Зеленского

Увольнение Луценко: в комитете Рады заявили, что не поддержат представление Зеленского

В представлении на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает РБК-Украина .

"Генпрокурор освобождается от должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет", - заявил Кожемякин.

По его словам, в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.

"Подкомитет сегодня рассматривал представление (президента - ред.) и он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, - ред.), депутаты не придут и кворума не будет", - добавил парламентарий.

Напомним, Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора.

 

 

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