Увольнение Луценко: в комитете Рады заявили, что не поддержат представление Зеленского
Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает РБК-Украина .
"Генпрокурор освобождается от должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет", - заявил Кожемякин.
По его словам, в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.
"Подкомитет сегодня рассматривал представление (президента - ред.) и он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, - ред.), депутаты не придут и кворума не будет", - добавил парламентарий.
Напомним, Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-