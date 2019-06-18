Усика сравнили с легендарным боксером
18 июня, 2019, 09:22
Украинского боксера Александра Усика назвали похожим на легендарного боксера Эвандера Холифилда
Такое мнение высказал президент IBF Дэрил Пиплз, передают росСМИ.
По словам функционера, украинец очень похож на Эвандера Холифилда и имеет большие шансы на успех в супертяжелом дивизионе.
"Усик доказал, что является отличным боксером с отличной техникой, так что легко с ним никому не будет. Конечно, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и великолепная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов", - заявил Пиплз.
- Напомним, 14 июня стало известно, что украинский боксер Александр Усик посетил аннексированный Крым .
- 13 июня украинский боксер Александр Усик назвал сложным спарринг-партнером другого украинского чемпиона.
- 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
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