Усика сравнили с легендарным боксером

18 июня, 2019, 09:22

Украинского боксера Александра Усика назвали похожим на легендарного боксера Эвандера Холифилда

Такое мнение высказал президент IBF Дэрил Пиплз, передают росСМИ.

По словам функционера, украинец очень похож на Эвандера Холифилда и имеет большие шансы на успех в супертяжелом дивизионе.

"Усик доказал, что является отличным боксером с отличной техникой, так что легко с ним никому не будет. Конечно, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и великолепная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов", - заявил Пиплз.