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Espreso.tvСпортУсика сравнили с легендарным боксером

Усика сравнили с легендарным боксером


фото: FOX Sports Asia
Украинского боксера Александра Усика назвали похожим на легендарного боксера Эвандера Холифилда

Такое мнение высказал президент IBF Дэрил Пиплз, передают росСМИ.

По словам функционера, украинец очень похож на Эвандера Холифилда и имеет большие шансы на успех в супертяжелом дивизионе.

"Усик доказал, что является отличным боксером с отличной техникой, так что легко с ним никому не будет. Конечно, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и великолепная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов", - заявил Пиплз.

 

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