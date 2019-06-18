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Espreso.tvОбществоУченые вероятно нашли могилу Богдана Хмельницкого

Ученые вероятно нашли могилу Богдана Хмельницкого

В Черкасской области под Ильинской церковью нашли подземный склеп, который, вероятно, является местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого и его сына

"В субботу ученые нашли вероятное захоронения Хмельницкого. В родовой церкви-усыпальнице георадары зафиксировали старинный склеп. Специалисты предполагают, что это захоронение гетмана, которое искали более 300 лет", - говорится в сообщении.

Во время экспедиции в Ильинской церкви применили один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов - метод высокочастотных электромагнитных зондирований. Благодаря этому методу удалось обследовать пространство под полом церкви до глубины более 4 м, - по словам кандидата геологических наук Ксении Бондарь.

"По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 м, ширина 1,3 м) соответствуют объекту, похожему на склеп", - рассказала Бондарь.

Важнейшим доказательством, что склеп принадлежит именно Богдану Хмельницкому - есть копия метрики Ильинской церкви. Метрику составил в 1885 году учитель Медведевской церковно-приходской школы А. Татаров. В метрике записано, что справа церкви у средней колонны, ближе до заката, есть склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша, заваленный строительным отходами во время перестройки церкви.

  • Напомним, что Богдан Хмельницкий умер 27 июля (6 августа по новому стилю) 1657 года в Чигирине и 25 августа был похоронен в Субботове, в Ильинской церкви, которую сам построил. Точное место захоронения неизвестно. По одной из версий, тело гетмана было искажено и уничтожено после взятия Субботове в 1664 году войсками польской шляхты.
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